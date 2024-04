Comment ne pas faire de fausse route ?

Il existe des gestes qui sauvent lorsqu'on fait une fausse route ou quand on s'étouffe. Le premier réflexe est de taper cinq fois dans le dos. Si ça ne marche pas, on passe à la méthode Heimlich afin d'évacuer le corps étranger.

