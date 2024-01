Bonjour ! La Matinale TF1 - Culture : Les Enfoirés 2024, à quoi s'attendre cette année ?

Karima Charni En savoir plus sur

La troupe la plus célèbre et la plus bienveillante de l'Hexagone se retrouve pour leur spectacle annuel afin de récolter des fonds. Ils célèbrent cette année leur 35eme anniversaire. Un nouveau single est donc sorti pour l'occasion. "Jusqu'au dernier" est le nouvel hymne des Enfoirés 2024. C'est un titre fédérateur, pop, frais, bienveillant et plein d'espoir, qui revient sur l'histoire de la troupe des Enfoirés. La chanson revient également sur la mission des Restos du cœur. Elle a été composée par Amir. À l'écriture, on retrouve le pilier de la bande, Patrick Bruel, accompagné d'Ycare. Le prochain spectacle des Enfoirés sera d'ailleurs enregistré dès mercredi à l'Arkéa Arena de Bordeaux. Les dates complètes des concerts seront diffusées bientôt sur TF1. Après six ans d'absence, on va retrouver Matt Pokora. Il y aura également Lara Fabian et Shym. Du côté des petits nouveaux, on retrouve Santa, Gaëtan Roussel et Guillaume Diop. On peut les retrouver dès ce lundi sur le single "Jusqu'au dernier", enfin disponible à l'écoute.