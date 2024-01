Karima Charni En savoir plus sur

Plus belle la vie est de retour sur vos écrans ce lundi 8 janvier ! Après plus d’un an d’absence, les fans de la série vont pouvoir retrouver l’ambiance du Mistral. « Plus belle la vie, encore plus belle » revient avec de nouvelles intrigues, de nouveaux acteurs, de nouveaux décors, Karima Charni nous dit tout.