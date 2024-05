Des fleurs oui, mais françaises !

Dimanche 26 mai, c'est la fête des mères ! On risque d'être nombreux à avoir la même idée d'offrir des fleurs. Presque la moitié des Français en a l'intention et 73% d'entre nous seront attentifs à leur provenance. Comment acheter des fleurs françaises ?

