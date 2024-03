Record de dons pour sauver Notre-Dame

Cela fera bientôt cinq ans que la rénovation de Notre-Dame a commencé. Le montant des dons reçus pour sauver la cathédrale s'élève à 846 millions d'euros. On compte 340 000 donateurs issus de 250 pays, parmi eux des particuliers et des entreprises.

