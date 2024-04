Pourquoi les embouteillages nous coûte cher ?

Les bouchons nous font perdre du temps et nous coûte cher. On y perd en moyenne 120 heures chaque année à Paris, 111 heures à Bordeaux et 89 heures à Lyon. On consomme aussi plus de carburant dans les embouteillages, 288 euros en plus par an.

