Emmanuel Macron dévoile ses muscles en pleine séance de boxe

Les photos très esthétiques en noir et blanc d'Emmanuel Macron, publiées sur le compte de sa photographe attitrée, font réagir la toile. On le voit avec ses gants de boxe, en train de frapper un sac d'entraînement. S'agit-il d'une image de communication ?

