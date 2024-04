En Toute Franchise : Amélie Oudéa-Castéra

À moins de 100 jours des coups d'envoi des JO, il manque près de 8 000 agents de sécurité privée. Le plan d'action mis en place est-il efficace ? On fait le point avec Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et Paralympiques.

