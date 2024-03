En Toute Franchise : Arnaud Robinet

Le gouvernement a rehaussé dimanche soir le plan Vigipirate au niveau "urgence attentat", soit le plus élevé. Quelles sont les précautions particulières prises dans les villes ? On fait le point avec Arnaud Robinet, maire de Reims (Horizons).

En savoir plus sur Adrien Gindre