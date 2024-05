En Toute Franchise : Bernard Guetta

Emmanuel Macron a passé une quinzaine d'heures en Nouvelle-Calédonie et est sur le chemin du retour. Son passage a-t-il réglé la crise ? On en parle avec Bernard Guetta, député européen et candidat de la majorité présidentielle aux élections européennes.

En savoir plus sur Adrien Gindre