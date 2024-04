En Toute Franchise : Catherine Vautrin

Le gouvernement est-il incapable d'assurer la sécurité de nos professionnels de santé ? On apprend que 470 agressions de pharmaciens ont eu lieu en 2023 dans le pays. Pour en parler : Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.

En savoir plus sur Adrien Gindre