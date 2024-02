Bonjour ! La Matinale TF1 - En Toute Franchise : Christian Estrosi

Pourquoi est-il de plus en plus difficile d'acheter, et même de louer une maison ou un appartement ? On va parler de la crise du logement avec Christian Estrosi. Il vient de publier une lettre ouverte au nouveau Ministre du logement.

