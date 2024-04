En Toute Franchise : Fabien Roussel

Le déficit est plus élevé que prévu. Bruno Le Maire a confirmé ce mardi qu'il était opposé à toute augmentation d'impôts pour les Français. Comment interpréter cette position ? On en parle avec Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord.

