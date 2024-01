Bonjour ! La Matinale TF1 - En Toute Franchise : Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc

Adrien Gindre En savoir plus sur

Les négociations commerciales de la grande distribution avec les PME s'achèvent ce lundi matin. La question que l'on se pose est s'il y aura des baisses de prix dans les magasins Leclerc. La bonne nouvelle est que l'inflation a été correcte. On va réussir à faire baisser les prix sur tous les produits qui comprennent des matières, dont les cycles redescendent : à base de céréales, de café, etc. Les poches de baisses seront intéressantes. Et surtout, on va ramener l'inflation alimentaire qui était montée à 21% sur deux ans, à 2 à 3% par an. Ce qui est une très bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français. Il y aura quand même des hausses. Les coûts dépendront à l’État. Pour ce qui est de la distribution, entre Leclerc et Système U par exemple, dans la compétition, ils freinent la hausse des prix, voire les entraînent à la baisse. Pourtant, selon Jean-Philippe André, représentant des industriels, il n'y aura pas de retour aux prix que l'on a pu connaître en 2019 ou en 2020.