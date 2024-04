En Toute Franchise : Hervé Marseille

Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine et président de l'UDI, propose d'interdire la grève dans les transports pendant les vacances. Une proposition qui va animer le Sénat ce mardi. Les cheminots, la gauche et le gouvernement y sont tous opposés.

