En Toute Franchise : Jack Lang

Frédéric Mitterrand était un propriétaire de salle de cinéma, un présentateur TV, un réalisateur et un ministre de la Culture. Il décède le jeudi 21 mars à 76 ans. Quel souvenir garder de lui ? On en parle avec Jack Lang, ancien ministre de la Culture.

