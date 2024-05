En Toute Franchise : Matthieu Valet

L'idée d'un débat entre Emmanuel Macron et Marine le Pen fait son chemin ce week-end. La cheffe de file des députés du RN juge cela utile, mais après les européennes. Quel intérêt ? On en parle avec Matthieu Valet, candidat RN aux élections européennes.

