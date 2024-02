Bonjour ! La Matinale TF1 - En Toute Franchise : Xavier Bertrand

Lundi soir, François Bayrou a annoncé lui-même qu'il n'entre pas dans le gouvernement. Et cela a fait une sensation du côté de l'exécutif. Xavier Bertrand partage son avis sur cette décision et sur le déplacement du Premier ministre dans sa région.

