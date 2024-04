Faut-il interdire Barbie aux garçons ?

Shakira a donné son avis sur le film "Barbie". Elle a confié que ses fils l'avaient "détesté" et elle les soutient. Une déclaration qui a créé un scandale et plusieurs associations féministes se sont insurgées. Qui a tort et qui a raison ?

En savoir plus sur Christophe Beaugrand