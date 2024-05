Fête des mères : faut-il la débaptiser ?

La Fête des mères aura lieu dimanche et cela fait des semaines que les enfants préparent de petites attentions. Pourtant, cette fête est décriée et certains souhaitent qu'on change son nom. C'est notamment le cas des maîtres et maîtresses d'école.

