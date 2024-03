Pourquoi la France est-elle en pénurie de trains ?

À l'approche des vacances et des ponts du mois de mai, on parle beaucoup des trains. On apprend qu'il n'y en a pas assez. C'est le cas des rames du RER B qui ne vont pas entrer en service avant 2027, soit deux ans de retard sur ce qui était prévu.

