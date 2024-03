Mort de Frédéric Mitterrand : hommage à un personnage fantasque

Frédéric Mitterrand est mort à l'âge de 76 ans. Homme libre penseur et fantasque, on l'a connu étant le jeune neveu d'une grande figure politique. Un brin provocateur, un humour ravageur, c'est ce qui a fait de lui une personnalité populaire de la TV.

