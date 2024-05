Furiosa : le film qui enflamme la Croisette !

Le film "Furiosa" est attendu impatiemment aujourd'hui au Festival de Cannes. Le film Mad Max créé par George Miller et Byron Kennedy est devenu une franchise. Trois films sont sortis entre 1979 et 1985. C'est en 2015 que sort le quatrième volet.

