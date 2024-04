Gros électroménager : pourquoi les tarifs n'arrêtent pas d'augmenter ?

On achète de moins en moins d'appareils électroménagers. Pourtant, ils sont utiles à notre quotidien. Le prix d'un gros électroménager est estimé à 400 euros et nous en avons sept en moyenne à la maison. À noter que les tarifs n'arrêtent pas d'augmenter.

