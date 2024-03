La petite histoire de la chaussure

Contrairement à une idée reçue, nos ancêtres ne marchaient pas tous pieds nus. La plus ancienne chaussure au monde date d'il y a plus de 5 500 ans. Elle a été découverte en 2008 dans une grotte en Arménie. Et on assiste à l'apparition de nouvelles formes.

