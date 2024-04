La petite histoire du facteur, un personnage de notre quotidien

Contrairement à une idée reçue, il y a plus de facteurs aujourd'hui qu'il y a 75 ans. D'après La Poste, ils sont au nombre de 62 000 actuellement. Il a fallu attendre les XVIIe et XVIIIe siècle pour la mise en place du service de distribution du courrier.

