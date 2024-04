La petite histoire des exploits du GIGN

L'unité d'élite de la gendarmerie fête ses 50 ans. Le nom GIGN est définitivement adopté en avril 1974. Ses deux opérations les plus emblématiques sont leur intervention dans la grotte d'Ouvéa en 1988 et l'assaut en Marignane en 1994.

