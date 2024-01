Bonjour ! La Matinale TF1 - Inflation : ces produits dont les prix vont baisser

Maud Descamps En savoir plus sur

En partie, vos dépenses devraient être moindres lorsque vous irez faire vos courses. Si l'on prend l'ensemble des produits alimentaires, il ne faut pas s'attendre à une baisse, au contraire, plutôt à une très légère hausse. C'est en tout cas ce qu'affirment les experts du secteur, entre 0% et 3% d'inflation alimentaire dans les mois à venir. Néanmoins, cette légère hausse reste tout à fait raisonnable comparée aux 20% d'inflation constatés sur notre panier de courses ces deux dernières années. Certains produits devraient tout de même légèrement baisser dans les mois à venir. Quelques exemples : la farine, le sucre, les biscuits, l'huile, ou encore la viande de bœuf. Actuellement, on sait que le sucre se vend en ce moment entre 10% et 20% de moins sur les marchés internationaux. Tout dépend donc de la quantité de sucre que vous avez dans le produit final. Par exemple, dans un soda très sucré, vous allez forcément sentir plus fortement la baisse. En revanche, sur un biscuit légèrement sucré, vous sentirez beaucoup moins cette diminution.