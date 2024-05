Jérémy Frérot : une chanson d'adieu !

L'invité de la matinale de ce mercredi est Jérémy Frérot. Il a fait partie du duo Fréro Delavega entre 2011 et 2017, révélé par The Voice. Depuis 2018, il fait sa carrière en solo, et a sorti récemment son sigle intitulé "Adieu".