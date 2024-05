JO : les Français boudent les réservations

Nous sommes à 60 jours avant l'ouverture des JO. Six tickets sur dix ont été achetés par des Français et 45% des Français qui ont un billet pour des épreuves n'ont pas encore réservé leur logement. Ils sont moins prévoyants que les étrangers.

En savoir plus sur Maud Descamps