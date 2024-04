Kendji Girac : pourquoi tant d'émotion ?

Kendji Girac avait été blessé par balle à la Biscarrosse. Cette nouvelle a fortement secoué et montre l'attachement des Français à cet artiste. La clé de son succès, c'est le savant mélange de musique pop contemporaine et des sonorités andalouses.

