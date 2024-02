Bonjour ! La Matinale TF1 - La Carte blanche de Monique Younès : L'heure idéale pour prendre la bonne décision

En fonction du moment de la journée, nous n'avons pas les mêmes capacités à se décider. On parle des décisions majeures comme celle de se marier, de se faire opérer, d'acheter une maison. L'heure est cruciale et il faut en prendre confiance.

