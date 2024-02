Bonjour ! La Matinale TF1 - La Carte blanche de Monique Younès : Superstition : à chacun son gris-gris !

On est tous un peu superstitieux, on parle de ces objets qui sont censés nous porter chance. Le bois est le fétiche favori, nombreux en portent dans un sac, en bracelet, et même en collier. Jean Todt a toujours une toute petite boîte dans sa poche.