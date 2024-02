Bonjour ! La Matinale TF1 - La Carte blanche de Monique Younès : Vente aux enchères, des prix royaux !

Une vente aux enchères a eu lieu à Londres ce lundi. Elle avançait 161 objets de la célèbre série télévisée "The Crown". L'objectif des producteurs est de vendre quelques meubles et décorations pour financer une bourse pour les étudiants.

