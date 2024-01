Bonjour ! La Matinale TF1 - La minute bien-être : les escaliers, votre meilleur allié forme

Pour faire du sport, pas besoin d'avoir le nec plus ultra de l'équipement sportif. Pas besoin non plus d'aller dans une salle de fitness : à la maison ou au travail, il suffit d'avoir un escalier sous la main pour prendre soin de soi. La preuve avec Anaïs Grangerac.