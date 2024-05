La musique de chambre version "pop"

On part au XVIe siècle, là où la musique de chambre a fait son apparition. Elle tient son nom du fait d'être jouée dans une certaine intimité. Cet univers a changé au fil des siècles et est accessible à tous. Les jeunes en écoutent déjà grâce aux films.

