Bonjour ! La Matinale TF1 - La musique pour dépasser la maladie

Chanter et accomplir ses rêves malgré la maladie. C'était le défi d'Esmée, une célèbre chanteuse atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette, et de Grégory Lemarchal, qui a remporté la Star Academy 2024 grâce à sa voix unique.

