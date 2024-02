Bonjour ! La Matinale TF1 - La pause déjeuner

Quand on arrive aux bureaux, l'une des premières questions qu'on se pose, c'est : où est-ce qu'on déjeune ? On compare la situation actuelle à celle d'hier avec un sujet précis. Est-ce que les habitudes de consommation ont changé ?

En savoir plus sur Benjamin Muller