Bonjour ! La Matinale TF1 - Education : école privée, école publique, quelles différences ?

Si on prend les chiffres de la rentrée de 2021, on peut voir qu'un peu plus de deux millions d'élèves sont dans le privé, soit 17%. Maintenant que l'on sait cela, la question est de savoir s'il y a un brassage social dans le privé et si les résultats sont vraiment meilleurs. Sur le brassage social, l'école est injuste avec les pauvres selon Pap Ndiaye, ancien ministre de l'Éducation nationale. En effet, les chiffres lui donnent plutôt raison. Dans le public, on retrouve 42% d'élèves issus de milieux défavorisés. Ils ne sont que 18% dans le privé. À l'inverse, les enfants de cadres supérieurs ou de chefs d'entreprise représentent 40% des enfants dans le privé, et à peine moins de 20% dans le public. C'est un fait : la mixité sociale est à la peine dans les écoles françaises aujourd'hui, et les écarts se creusent. Dans les années 90, l'écart était bien moins supérieur. Il a fortement augmenté à partir des années 2000. Aujourd'hui, on est un peu à la pointe de cet écart.