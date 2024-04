La troupe du Splendid en Une de Paris Match

Parmi les coups de cœur de Karima, on retrouve le concert associatif d'ibis RockCorps. Ensuite, la troupe du Splendid célèbre le cinquantième anniversaire de sa formation et fait la Une de Paris Match. Enfin, Justice fait son grand retour.

