Les briques de lait casse la baraque !

Nous consommons plus de lait chaque année, une hausse de 2% en 2023. Nous achetons majoritairement du lait français. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les producteurs et les éleveurs. À noter que l'Hexagone produit 24,5 milliards de litres par an.

