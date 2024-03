Le burger est-il devenu trop cher ?

Les Français adorent le burger. Mais on trouve que son prix moyen, 12,02 euros, est beaucoup trop cher. La hausse des prix a eu un impact sur notre consommation, moins 2,8% par rapport à 2019. On préfère davantage débourser pour une pizza ou un kebab.

