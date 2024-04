Le confort des trains, vraiment mieux avant ?

Longtemps, il y a eu trois classes dans les trains, voire une quatrième dans certaines régions. En 1956, la SNCF décide de revenir à deux classes. Dans les années 60, on revient au siège rembourré et ventilation améliorée. Zoom sur l'évolution du confort.

En savoir plus sur Benjamin Muller