Bonjour ! La Matinale TF1 - Le cri, un art français !

Dimanche, à Dunkerque, se tenait un carnaval pour le championnat de l'imitation du cri de la mouette. Lors de cette onzième édition, les concurrents venus de tout le pays donnent tout, et même plus. Et cette année, on a un gagnant.

