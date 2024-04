Le défi : le biscuit chèvre aux protéines d'Ange Noiret

Ange Noiret a concocté une recette protéinée. Il a utilisé de l'œuf, des flocons d'avoine, du chèvre frais et du romarin. En mélangeant le tout, cela donne un biscuit apéritif. Laurent Mariotte lui donne une note de six sur dix.

