Éric & Ramzy : le duo comique du moment !

Voilà 30 ans qu'Éric Judor et Ramzy Bedia, deux acteurs et humoristes, sont amis et forment un duo comique. On les retrouve dès vendredi, animateurs de leur propre télécrochet intitulé "Comedy Class", où ils partent à la recherche des humoristes de demain.

En savoir plus sur Karima Charni