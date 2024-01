Bonjour ! La Matinale TF1 - Le JT du vendredi 12 janvier à 7h

Garance Pardigon En savoir plus sur

Le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, a finalisé son gouvernement. Une surprise à noter : l'arrivée de Rachida Dati au ministère de la Culture. La maire du 7ème arrondissement de Paris était pourtant virulente à l'égard de la majorité. Notre envoyé spécial, Michel Scott, est arrivé en Equateur, pays placé en état de guerre après l'évasion d'un chef de gang et la multiplication d'actes de violences. Après celles de la côte atlantique, c'est au tour des huîtres de la baie du Mont Saint-Michel d'être contaminées par le virus de la gastro-entérite. Aller retirer de l'argent dans n'importe quel distributeur, peu importe sa banque, c'est désormais possible grâce aux distributeurs automatiques multi-banques. Alain Delon est-il en danger de mort ? Ses enfants, qui se déchirent dans les médias et par plaintes interposées, se sont-ils entendu pour arrêter le traitement médical de leur père ? Une mise sous protection judiciaire de l'acteur a été demandé par toutes les parties.