Kate Middleton : une autre photo fait polémique

Une nouvelle photo publiée par "The Sun" montre Kate Middleton rentrer de course au côté de son mari. Beaucoup d'internautes mettent à nouveau en doute ce cliché. Depuis le scandale de la photo truquée, les rumeurs s'enchaînent autour de la princesse.

