Le prix des billets de train en folie !

Cinq euros, c'est le prix que pourrait coûter un billet de TGV entre Lille et Paris. À titre de comparaison, il faut débourser entre 25 et 30 euros avec la SNCF. Ce billet à cinq euros, c'est le pari un peu fou que se lance une start-up française.

En savoir plus sur Maud Descamps