Bonjour ! La Matinale TF1 - Le produit : le fromage

Le Général de Gaulle disait : "Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromages ?" Et il pourrait revoir sa phrase aujourd'hui avec plus de 1200 fromages qu'on compte dans l'hexagone. C'est un sacré plateau.

